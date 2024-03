Robert Downey Jr, neo vincitore del premio Oscar per la sua interpretazione in Oppenheimer, resterà per sempre nei cuori del pubblico come Iron Man. Parte del carisma del personaggio si riflette nelle sue conversazioni e nei battibecchi con la sua assistente e futura compagna Pepper Potts (Gwyneth Paltrow).

Racconta Jon Favreau, regista del primo film, che i brillanti scambi di battute tra i due personaggi riflettono quelli dei due attori nella vita reale. Non solo, alcuni spezzoni delle conversazioni tra Downey e Paltrow sono finiti direttamente nella pellicola.

Ero uno studente molto diligente: prendevo appunti mentre parlavano e annotavo tutto ciò che dicevano, sia che stessero improvvisando o solo discutendo della scena.

Svela un aneddoto in particolare:

Gwyneth lo corresse una volta perché stavamo leggendo la sceneggiatura e diceva: “Questo sembra il periodo primaverile di Jackson Pollock”. Lei disse: “No, è in realtà il periodo di The Springs. The Springs è la parte degli Hamptons dove Jackson Pollock visse e lavorò, non primavera, non la stagione.” Così ho annotato ogni parola, e lei lo corregge nel film quando dice “il periodo primaverile”.

Conclude:

Si completano così bene. Sono così diversi, ma hanno così tanto rispetto e ammirazione reciproci. Lo adoro.

Il trio ha lavorato insieme anche in Iron Man 2.

FONTE: People

