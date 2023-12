È in un lungo profilo pubblicato su Vanity Fair e dedicato a Robert Downey Jr. che Kevin Feige mette a tacere qualsiasi voce su un possibile ritorno dell’attore nell’Universo Cinematografico Marvel.

La cover story della rivista è dedicata all’attore, che punta alla nomination all’Oscar per il suo ruolo in Oppenheimer, e ne ripercorre la lunga e tortuosa carriera. Arrivata a parlare dell’importante parentesi Marvel, interpella Feige, che spiega come inizialmente Downey stesse per rinunciare alla parte di Tony Stark:

Il consiglio della Marvel era nervoso all’idea di puntare tutto il futuro dei propri film su qualcuno noto per avere avuto problemi legali. Non ero molto bravo a prendere un “no” come risposta – non lo sono tutt’ora. Ma non insisto nemmeno cocciutamente: cerco di trovare dei modi per far capire agli altri perché una certa direzione è quella giusta. A quel punto, pensai di fargli fare un provino su schermo.

Il 25 settembre 2006, Downey filmò il suo provino e i dirigenti della Marvel furono convinti della decisione di Feige e Jon Favreau ad assegnare a lui la parte. L’attore divenne quindi molto potente, tanto che guidò il cast nella rinegoziazione dei contratti per il primo sequel di Avengers, nel 2013:

Scherzavamo dicendo che Robert era a capo del dipartimento attori, perché facevano tutti affidamento su di lui. Li prese tutti sotto la sua ala, ma non in senso servile. Divenne praticamente la loro cheerleader. Dieci film dopo, nel 2019, Robert Downey Jr. ha girato la sua uscita di scena dall’UCM in Avengers: Endgame. E a proposito di una possibile “risurrezione” di Tony Stark, Kevin Feige assicura che non potrà accadere proprio per via dell’importanza emotiva che ha avuto quel momento: Manterremo intatto quel momento, non lo toccheremo. Abbiamo lavorato tutti duramente per anni per arrivare fino a lì, non proveremmo mai e poi mai a disfare magicamente quell’istante.

Il co-regista Joe Russo sottolinea come lo stesso Robert Downey Jr. sia stato riluttante perfino a girare delle scene durante le riprese aggiuntive, per via del peso emotivo del suo addio alla produzione:

Ci eravamo già salutati tutti in lacrime nell’ultimo giorno di riprese. Avevamo voltato pagina emotivamente. Gli promettemmo che sarebbe stata l’ultima volta che glielo avremmo fatto fare – per sempre.

E aggiunge il fratello Anthony:

Fu molto difficile per lui farlo, tornare indietro per rigirare una battuta. Quando è tornato, stavamo girando in un teatro di posa esattamente davanti a quello in cui aveva girato il suo provino per Tony Stark. Quindi la sua ultima battuta come Tony Stark è stata girata letteralmente a pochi metri da dove fece l’audizione che gli fece ottenere la parte.

