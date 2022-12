Iron Man è il primo film Marvel a entrare nel National Film Registry

Come ogni anno, anche per il 2022 la Biblioteca del Congresso ha aggiunto 25 nuovi titoli nel National Film Registry, un registro nato per preservare e custodire materiale filmico di valore “storico, culturale ed estetico” (tra cortometraggi, film muti, lungometraggi, documentari americani).

I film candidati devono avere più di 10 anni ed essere americani. Dopo aver ricevuto un numero imprecisato di candidature dal pubblico, il curatore della cineteca e i membri della National Film Preservation Board sono chiamati infine a selezionare solo 25 titoli da inserire nella lista ogni anno.

La biblioteca contiene 1,7 milioni di titoli, ma il National Film Registry, al momento, solo 850: si tratta di film che vengono giudicati significativi a livello culturale, storico ed estetico.

Ecco la lista integrale in ordine cronologico dei film selezioni quest’anno: tra questi, La sirenetta, Hairspray, Harry, ti presento Sally…, Carrie di Brian De Palma e Iron Man, primo cinecomic Marvel a ricevere la grande onorificenza.