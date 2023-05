In occasione di un’intervista con Screenrant, il produttore Jeremy Latcham ha parlato di Iron Man e ha spiegato he i fan non vedranno mai alcune scene tagliate tal montaggio finale perché “troppo brutte”.ù

“Ci sono ancora tre o quattro scene tagliate [di Iron Man] che non credo vedranno mai la luce, il motivo è che erano troppo brutte” ha spiegato. “Ricordo che nel 2012 chiesi a Kevin [Feige] se fosse il caso di mostrare la scena in cui Abu lava la biancheria, ma lui disse: ‘No, non potremmo mai farlo, perché la gente penserebbe che non sappiamo quello che facciamo, sarebbe imbarazzante’. C’era tutta una sequenza con Tony Stark che lavava la biancheria che non credo sarà mai diffusa“.

Ha poi aggiunto: “Bisognerebbe fare una ricerca, ma credo siano inedite. Tony lava la biancheria per i suoi rapitori, ma in sostanza sta rompendo la lavatrice togliendo un pezzo alla volta per costruire la Mark 1. Era assurda e folle“.

