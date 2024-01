THR riporta in esclusiva che la candidata al premio Oscar Lily Gladstone sarà protagonista dell’adattamento cinematografico di L’isola dei senza memoria, il romanzo della scrittrice giapponese Yōko Ogawa del 1994 e tradotto in inglese solamente nel 2019.

Reed Morano (The Handmaid’s Tale) dirigerà la pellicola su una sceneggiatura di Charlie Kaufman e con Martin Scorsese alla produzione esecutiva, che tornerà così a collaborare con Lily Gladstone dopo Killers of the Flower Moon, valso all’attrice una candidatura all’Oscar.

Fino a qualche anno fa il progetto era in mano ad Amazon, ma ad oggi non è chiaro se sarà il colosso a distribuire la pellicola.

In un tempo non precisato, su un’isola senza nome l’intera popolazione progressivamente smette di ricordare. Come per un’inspiegabile epidemia della memoria, sparisce l’idea di qualcosa, quindi sparisce la cosa stessa. Un giorno dopo l’altro, l’epidemia colpisce tutto e tutti. Nottetempo un guizzo inatteso, e gli uccelli è come se non esistessero più: cancellati dalla mente, vibrano nell’aria come meteore senza senso. Che cos’erano le fotografie e i francobolli, cosa i frutti del bosco e le caramelle? Che cos’era il suono del carillon, cosa il profumo delle rose? Dimenticati, i fiori vengono gettati nel fiume, per sbarazzarsi di ciò che è inutile oramai. Gli abitanti dell’isola non ricordano più i traghetti, non sanno più andarsene. Gli abitanti dell’isola non ricordano più la funzione di gambe e braccia, non sanno più muoversi. Gli abitanti dell’isola bruciano i libri su un rogo per disfarsi di quegli oggetti di carta che nessuno è in grado di usare. La Polizia Segreta vigila sull’oblio collettivo, perseguitando chi, per cause misteriose, non riesce a dimenticare. Vigila e perseguita chi dei libri vorrebbe ancora servirsi, come un’autrice e il suo editore, impegnati a difendere la memoria attraverso la narrazione scritta, ultimo baluardo contro la cancellazione della coscienza.