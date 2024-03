Forse ricorderete che, qualche anno fa, comparve online uno scatto di un fisicatissimo J. K. Simmons intento ad allenarsi in palestra. Erano i giorni in cui era stata ufficializzata la presenza dell’attore nei panni del Commissario Gordon in Justice League, il tribolatissimo cinecomic della Warner che all’epoca vedeva ancora Zack Snyder collegato alla regia.

Già all’epoca, J. K. Simmons aveva spiegato che si trattava di una coincidenza di fattori è che il motivo della sua forma fisica non era dovuto agli impegni per il kolossal cinefumettistico (ECCO I DETTAGLI).

In una nuova intervista con ComicBook, la star ha raccontato dei particolari aggiuntivi sulla fotografia:

Circa il mettersi in forma per Justice League… Avevo appena finito di girare un film intitolato I’m Not Here, scritto e diretto da mia moglie. Interpretavo un personaggio emaciato, pensa Bale nell’Uomo senza sonno, e avevo perso un sacco di peso, qualcosa come 35 chili. Quindi quando sono tornato in palestra con il mio amico, Aaron Williamson, ho iniziato darci dentro con le proteine allenandomi nella vecchia Gold’s Gym a Laurel Canyon. Lui ha scattato alcune foto quando ero veramente al massimo della forma in quel periodo, mi ha chiesto se andava bene se le avesse pubblicate su Instagram. Non sapevo cos’era Instagram, non sapevo niente. Accadeva qualche anno fa. Ho detto, “Sì, certo, fai quello che vuoi”.

Continua poi:

Tre, quattro mesi dopo, all’improvviso, qualcuno l’ha ripostata ed ecco che ricevo messaggi da 30 amici nello stesso giorno “Che diavolo succede? Wow, quella foto, blablabla”. Poi ci si mise anche la stampa che decretò che ero pompato per fare la Justice League di Zach Snyder, il pensiero alla base era “Oh, bene, si sta allenando così tanto perché deve lavorare a un cinecomic della DC”. Ma se ci pensi, il Commissario Gordon indossa un trench per tutto il film. Che importanza hanno i suoi bicipiti? È stata solo una coincidenza temporale col mio voler recuperare la mia giovinezza atletica lontana cercando di rimanere in forma per donare a mia moglie un bel vedere.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: ComicBook

Classifiche consigliate