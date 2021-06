Secondo quanto riportato da Deadline reciteranno prossimamente insieme in, commedia targata Sony Pictures che verrà diretta da Kitao Sakurai (Bad Trip).

Il lungometraggio segue la storia di Sherman (Black), un uomo che si innamora della madre di Will (Cube). Scot Armstrong, Tracy Oliver, Jessica Gao e Rodney Rothman si sono occupati dello script del progetto.

Matt Tolmach produrrà il film attraverso la Matt Tolmach Productions insieme a Black e alla Roz Music. L’uscita del film nelle sale americane è stata fissata al 1° luglio del 2022.

Negli scorsi anni abbiamo visto Black in film come Jumanji: The Next Level, Don’t Worry, Jumanji – Benvenuti nella giungla, Il mistero della casa del tempo, Unexpected Race, Il re della polka e in Piccoli Brividi. Prossimamente lo sentiremo come doppiatore di Claptrap nell’adattamento cinematografico di Borderlands.

Ice Cube è invece apparso in progetti come La bottega del barbiere 3, Un poliziotto ancora in prova, L’assistente della star, Botte da prof., xXx – Il ritorno di Xander Cage e in 22 Jump Street.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Jack Black e Ice Cube? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!