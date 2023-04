Alla prima di Los Angeles di Super Mario Bros – Il film, Variety ha chiesto un commento sulla diatriba delle spunte blu di Twitter a Jack Black, una delle voci del film d’animazione ora al cinema in Italia.

“Non so se pagherò” ha commentato l’attore. “In tutta sincerità quella spunta blu mi mette a disagio, magari è più fico non avere spunte. Ma di certo non è bello dover pagare. Vedrò cosa succede se non pagherò, credo che sia un bluff [di Elon Musk]. Vediamo se mi toglie la spunta“.

Ha poi aggiunto: “E così terrò una grossa conferenza stampa per attirare l’attenzione su questa bizzarra forma di ingiustizia“.

Super Mario Bros – Il film è arrivato il 5 aprile nei cinema italiani. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda del film!

