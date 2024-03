Jack Black, oltre a essere da anni e anni garanzia di lauti incassi per i film per famiglie a cui prende parte fisicamente o come nome di punta del cast vocale, è da sempre un accanito videogiocatore (eccolo giovanissimo in una pubblicità del cult della Activision Pitfall) e non è un caso che abbia scelto di prendere parte al film di Super Mario come voce di Bowser, a quello di Borderlands come doppiatore di Claptrap e a quello di Minecraft dove comparirà in carne e ossa.

In virtù di questa passione personale che, nel tempo, ha adattato anche alla sua professione, Jack Black ha potuto parlare di altri videogames che vorrebbe vedere adattati per il grande schermo, ovvero sia GTA e Red Dead Redemption.

Interpellato sulla questione ha detto:

Non riesco a credere che non abbiano ancora iniziato a realizzare un film tratto da uno dei giochi della Rockstar Games, Grand Theft Auto, ma soprattutto Red Dead Redemption. Quei giochi sono già come dei film, sai? Credo sia un po’ questo il punto. Alcuni videogiochi si piazzano già a metà strada nel raccontare quel tipo di storie, e ci sono alcuni film che sono un po’ come dei videogiochi. Hai mai visto quel film di Black Mirror chiamato Bandersnatch dove effettivamente scegli la tua avventura alla fine delle scene? Una roba in stile “prendi la pillola rossa o la pillola blu?”. Penso che stiamo percorrendo una strada che porterà sempre di più a combinazioni di videogiochi e film, ed è emozionante. È come l’inizio di una nuova era.

