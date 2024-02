Di recente, Jada Pinkett Smith è stata ospite al programma NPR’s It’s Been a Minute e ha voluto esprimere il suo sostegno alle parole di Taraji P. Henson sulla grande discriminazione di genere e razziale, riguardo i compensi a Hollywood.

In risposta al suo sostegno alle parole della Henson, è stato chiesto alla Pinkett Smith se le parole della collega attrice le ricordassero un vissuto simile:

Assolutamente si. Mi sono commossa alle parole di Taraji e al tempo stesso ero davvero felice nel vedere in che modo coraggioso ha parlato della questione. Taraji è la capofamiglia del suo nucleo, è lei che porta il pane in tavola. La pressione che sente è molto diversa dalla mia. A volte limitarsi a voltarsi dall’altra parte e andarsene non è la soluzione, perché le persone non si rendono conto di quanto quello che facciamo, come personalità pubbliche nere, fa sì che molte persone ci seguano.