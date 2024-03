Sembra assurdo pensare a qualcuno diverso da Ewan McGregor nei panni del giovane e innamorato Christian in Moulin Rouge di Baz Luhrmann. Eppure la parte sarebbe potuta andare a Heath Ledger o a Jake Gyllenhaal.

Racconta quest’ultimo in un’intervista che sia lui che la co-star di I segreti di Brokeback Mountain (di cui sentiva il nome per la prima volta) erano rimasti tra le ultime scelte di Baz Luhrmann. Aggiunge che rimase deluso nell’essere scartato, ma ora pensa…

Alla fine devi imparare a pensare: “Ci sarà un’altra occasione”. Posso provare a fare un’altra audizione. Troverò qualcos’altro. Voglio dire, è questo il punto. Devi mantenere quell’atteggiamento.

Non solo Christian in Moulin Rouge, ma anche Batman in Il cavaliere oscuro. Gyllenhaal aveva infatti sostenuto l’audizione per il film di Christopher Nolan, parte che poi è andata a Christian Bale. L’attore spiega il modo in cui funziona quando, arrivati nelle fasi finali, vieni rifiutato:

Quando arrivi a quel punto, c’è una vera possibilità di ottenere qualcosa. Ti dicono: “Ho visto questi aspetti di te che volevo davvero nel ruolo e che trovo meravigliosi. Ma alla fine, ho deciso di andare in questa direzione perché si abbina meglio con questa persona che è opposta a te o che sarebbe opposta a te.”

Nonostante la delusione aggiunge che ricevere una chiamata direttamente da Nolan per dirti che non sei stato scelto resta comunque un’esperienza indimenticabile.

