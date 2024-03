In un’intervista per ScreenRant per la promozione del suo ultimo film, il remake di Road House per Prime Video, Jake Gyllenhaal, intervistato riguardo all’allenamento sostenuto per il film, ha parlato della possibilità di interpretare Batman in un ipotetico futuro.

Per l’attore sarebbe un grande ononore:

Beh, Batman è un grande classico, sarebbe un onore. È un ruolo interpretato in passato da così tanti incredibili attori. Se ci penso, come ogni volta che penso che interpreterò Iago in Othello con Denzel Washington, non posso che esserne intimidito. Quella è la prima reazione che mi viene in mente. Ed è tutto ciò che avrei da dire per ora su questa possibilità. Ma ovviamente sì, sarebbe per me un onore. Questi ruoli sono dei classici intramontabili.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Vi ricordiamo che trovate BadTaste anche su TikTok.

Classifiche consigliate