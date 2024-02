Durante una recente ospitata al Tonight Show di Jimmy Fallon, Austin Butler, in piena promozione per Dune: Parte due, ha parlato della sua carriera in rapida ascesa che conta già due ruoli in due colossali titoli… e un terzo che però non ha mai ottenuto.

L’attore ha ammesso di avere sperato e tentato di essere il volto del prossimo James Bond, ammettendo quanto ora, guardandosi indietro, le sue speranze gli sembrino sciocche:

Dai, è assurdo. Insomma, che cosa stavo pensando? Forse perché sono cresciuto amando i film di James Bond. Ma no, non succederà, deve essere britannico!

