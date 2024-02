Da quando l’avventura di Daniel Craig nei panni di James Bond è giunta al termine con No time to die, c’è palpabile curiosità per scoprire quello che avverrà nel futuro della saga, un po’ in relazione al chi erediterà il testimone della celeberrima icona nata dalla penna di Ian Fleming un po’ perché soprattutto le persone più interessate alle dinamiche industriali del mondo del cinema hanno il desiderio di capire come si verrà a configurare la collaborazione fra la Eon Productions di Barbara Broccoli e Michael Wilson, la casa di produzione che detiene i diritti di sfruttamento della saga, e la MGM, lo studio con cui produce le varie pellicole dell’epopea. Studio che, da qualche anno, è stato assorbito da Amazon con un’operazione da 8.5 miliardi di dollari.

Intercettata ai BAFTA e interrogata a proposito di James Bond Barbara Broccoli ha dato una notizia che, sicuramente, non farà la gioia dei fan:

Non c’è niente che posso dire sul prossimo James Bond perché non c’è niente che sta accadendo. Non sta succedendo ancora nulla.

Anche se, ovviamente, è difficile credere davvero che non stia succedendo niente nel dietro le quinte di 007, pare quindi che dovremo attendere ancora un po’ per ricevere aggiornamenti ufficiali (ricordiamo che, da questo punto di vista, il doppio sciopero di attori e sceneggiatori avvenuto nel 2023 non ha di certo aiutato).

Tuttavia, in un’intervista di ottobre, Barbara Broccoli aveva comunque potuto assicurare che il futuro di James Bond è decisamente roseo (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Non ci resta che avere pazienza.

FONTE: Deadline

