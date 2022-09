James Bond: John Boyega troverebbe “sorprendente” se il prossimo 007 fosse un attore nero

In una recente intervista con Josh Horowitz per il podcast Happy Sad Confused, John Boyega ha risposto a una domanda sulla possibilità di interpretare il nuovo James Bond.

Stando all’attore, sarebbe molto “sorprendente” se la saga andasse nella direzione di uno 007 nero:

Mi dispiace, ma sono nero… non so come possa succedere. Quando sei nero, non puoi dare nulla per scontato. In quanto bianco tu sei cresciuto in un certo tipo di società, e sembra normale, ma anche l’idea di un James Bond nero mi spiazza. Insomma, mi ritrovo qui a pensare: “Va bene”… non credo necessariamente che sarà così, ma se dovesse succedere lo troverei molto sorprendente.