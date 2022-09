James Bond: Lashana Lynch parla di Nomi e ammette di non sapere nulla del futuro dopo No Time to Die

No Time To Die

In un’intervista per Empire, Lashana Lynch ha parlato del suo personaggio interpretato nel film di James Bond No Time to Die ammettendo di non sapere cosa le riserva il futuro.

“Ho firmato il contratto per un solo film e non credo che sappiano esattamente quale direzione prendere” ha commentato l’attrice. “Davvero non so nulla, ma è emozionante chiederselo!“.

Ha poi aggiunto, sul ruolo:

Sono felice che la mia cultura, quella giamaicana e quella londinese, siano state incorporate in questo film. La Giamaica non trovava posto nei film di Bond da molto tempo, perciò è stato un onore.

