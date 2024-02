Sappiamo tutti che Daniel Craig non interpreterà più l’agente 007 James Bond. Il suo personaggio è infatti morto alla fine di No Time to Die. Ma sembra che non tutti siano d’accordo con la scelta fatta. Mads Mikkelsen ha infatti una sua teoria e vorrebbe rivedere Craig nei panni dell’agente al servizio di Sua Maestà.

Racconta Mikkelsen in un’intervista con Business Insider:

A essere sincero, mi piacerebbe vedere Daniel farne un altro, l’ultimo film. Sì. Mi piacerebbe vederlo concludere il tutto in modo diverso. Beh, è la grande domanda, no? [Se lui sia morto.] Voglio dire, è Bond, quindi penso che possa uscire da qualsiasi situazione.

Mikkelsen si era “scontrato” con il James Bond di Daniel Craig nel film d’esordio del nuovo 007, Casino Royale, dove interpretava il villain Le Chiffre. Benché sia vero che non vediamo il personaggio morire e nonostante le buone intenzioni di Mads Mikkelsen, sembra altamente improbabile che la sua ex co-star ritorni e da mesi infatti si sono aperti i dibattiti su chi prenderà il suo posto.

