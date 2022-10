James Bond: il produttore spiega perché 007 non può essere troppo giovane

Durante In Conversation, l’evento che celebra i 60 anni di 007 al British Film Institute di Londra, il produttore della saga, Michael G. Wilson ha rivelato perché un giovane attore probabilmente non interpreterà mai James Bond.

Ecco le sue parole:

In passato abbiamo provato a considerare persone più giovani. Ma cercare di immaginarlo così non funziona. Ricordate che Bond è già un veterano. Ha una certa esperienza. È una persona che ha affrontato le guerre, per così dire. Probabilmente ha fatto parte del SAS [Special Air Service, corpo speciale dell’esercito britannico] o a qualcosa del genere. Non è un ragazzino uscito dalle scuole superiori che puoi portare qui e far iniziare. Ecco perché funziona per un trentenne.

Il produttore ha inoltre sottolineato che il casting per il nuovo 007, dopo l’addio di Daniel Craig, non è ancora iniziato, “a prescindere da quello che dicono gli altri“. Recentemente, Wilson e Barbara Broccoli, i due boss della EON productions, la storica casa di produzione della saga di 007 fondata dal loro padre Albert R. Broccoli, avevano spiegato che la loro necessità è trovare una star in grado di prendere un impegno che durerà – almeno – dieci anni. In questo articolo le loro dichiarazioni.

