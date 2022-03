Da The Digital Spy apprendiamo che durante i BAFTA il co-montatore di, Elliot Graham, ha parlato della reazione didopo aver visto un primo montaggio del film.

Ecco le sue parole:

Sapete, voglio raccontarvi una storia anche se non dovrei farlo. [Daniel Craig] ha voluto vedere un primo montaggio del film da solo, noi siamo entrati in sala qualche minuto dopo i produttori, ed era in lacrime.

Sono stati più di 18 anni della sua vita ed ha avuto un significato immenso per lui. Ci sono attori che capiscono esattamente cosa significa fare questo lavoro, ha dato sostegno a tutti i suoi collaboratori, ai registi, ai produttori, agli sceneggiatori.

Ha trascorso tre giorni in sala montaggio con noi e si è rivelato un gentiluomo.