James Bond: svelata la scena proposta a ogni aspirante 007 durante il provino per il ruolo

Vi siete mai chiesti quale scena deve sostenere un aspirante James Bond per il ruolo dell’iconico agente segreto in un film?

Il produttore Michael G. Wilson è recentemente apparso a un evento celebrativo per i 60 anni del franchise al British Film Institute di London, svelando la curiosità sopracitata.

Il produttore ha rivelato che tutti coloro che sostengono il provino per il ruolo di Bond si devono confrontare con la scena di seduzione tra Sean Connery e Daniela Bianchi di A 007, dalla Russia con amore (From Russia with Love):

Utilizziamo sempre la stessa scena… quella di Dalla Russia con amore, quella in cui Bond entra nella stanza, si toglie i vestiti mettendosi l’asciugamano prima di entrare in bagno. Poi sente qualcosa, prende la pistola e trova la ragazza in camera da letto. Questo è il test che utilizziamo. Chiunque riesca a portare a casa quella scena è giusto per interpretare Bond. È difficile da fare.

