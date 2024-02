In occasione dei Saturn Awards, Screen Rant è riuscito a parlare con James Cameron, chiedendo al regista degli aggiornamenti sulla lavorazione dei prossimi film di Avatar. Sappiamo infatti che da poco sono in corso le riprese di Avatar 3, che però in gran parte era già stato girato. Il regista ha quindi spiegato cosa sta girando al momento, e come proseguirà la produzione:

Siamo a buon punto. Stiamo girando le scene aggiuntive (in motion capture) del terzo film, ci rimaneva da girare ancora il 2-3% di film, inoltre avremo delle riprese in live action a giugno, parliamo di un altro 2% di inquadrature. Inoltre abbiamo già finito circa un quarto delle riprese del quarto film. Il terzo film è in post-produzione, stiamo lavorando agli effetti visivi che sono un impegno gigantesco. Mi servirà ogni secondo a disposizione per finire tutto. A livello tecnologico abbiamo raggiunto un livello grazie al quale abbiamo davvero a disposizione tutto ciò che ci serve. Facciamo dei piccoli miglioramenti qua e là, ma ci siamo. Il punto è che siamo tornati indietro: per questo abbiamo passato sette anni a costruire la tecnologia e quattro anni a girare i due film in contemporanea. Non è questione di tecnologia, ma delle menti e degli occhi degli artisti che lavorano al computer. È un processo molto, molto creativo – è qualcosa di artistico. Migliaia di persone coinvolte, e noi dobbiamo dirigere quest’orchestra assicurandoci che sia tutto intonato.

Vi ricordiamo che, fino a prova contraria, Avatar 3 uscirà al cinema il 19 dicembre 2025.

Trovate tutto quello che c’è da sapere su Avatar 3 nella relativa scheda della pellicola.

