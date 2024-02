In occasione dei Saturn Awards, James Cameron ha parlato con People Magazine, tornando a parlare dei suoi piani per la saga ben oltre il quinto film, cui aveva già accennato nel 2022:

Per il suo progetto Cameron si è ispirato alle grandi saghe fantasy/fantascientifiche come Star Trek e Star Wars:

Star Trek, Star Wars, quei franchise che fanno world building e che sono in circolazione fin da quando ero un ragazzino… sono state quelle le mie ispirazioni. Il nostro è un universo ancora giovane. Abbiamo fatto solo due film: siamo a metà della lavorazione del terzo. Per arrivare ad avere un impatto culturale nel tempo è necessario mettere tutto il proprio cuore e la propria energia.

Il regista non sente alcuna stanchezza nel lavorare in continuazione ad Avatar, anzi, si sente nel proprio ambiente:

Mi chiedono in continuazione se non sono stufo di lavorare sempre alla stessa cosa. Perché Lucas continuava a lavorare alla stessa cosa? Perché Roddenberry? Perché crei un legame con la gente, non vorresti mai interromperlo. Che senso ha iniziare qualcosa di diverso che potrebbe non creare più quel legame?