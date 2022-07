Continuano ad arrivare estratti dalla cover story di Empire Magazine dedicata ad Avatar: la via dell’acqua. Dopo aver rivelato le prime immagini dei personaggi di Kate Winslet e Sigourney Weaver, ora la parola passa al regista James Cameron.

Cameron ha parlato più nel dettaglio di come, ormai un decennio fa, ha deciso di espandere la storia di Avatar in ben quattro sequel, un progetto che potrebbe riportare alla mente quello letterario di JRR Tolkien, che pubblicò la trilogia del Signore degli Anelli 17 anni dopo Lo Hobbit:

Ciò che dissi alla dirigenza della Fox all’epoca fu: “Lo farò, ma voglio un campo di gioco più ampio a disposizione. Non voglio semplicemente fare un sequel, poi un sequel, poi un sequel. Voglio raccontare una storia più ampia”. Dissi loro: “Immaginate come se avessimo una serie di romanzi come Il Signore degli Anelli e noi dovessimo adattarli per lo schermo”. Ora, era un’idea geniale in teoria, ma a quel punto dovevo creare i maledetti romanzi che avremmo adattato! Ho dovuto pensare a lungo e duramente se volevo realmente lavorare a un altro film di Avatar, perché sarebbe stato qualcosa di rischiosissimo. Quando realizzi qualcosa che supera ogni livello di successo, ha davvero senso riprovarci? C’è moltissima pressione. Ci ho pensato per ben due anni prima di firmare quel contratto.

Come noto, Cameron ha lavorato a lungo con un team di sceneggiatori per scrivere i quattro seguiti. Successivamente ha girato in contemporanea i primi due sequel (Avatar 3 non ha ancora un titolo e uscirà nel 2024). Il piano è quello di girare gli altri due sequel successivamente.

Nell’articolo è presente anche un’altra immagine inedita che potete vedere qui sotto:

Un Tulkun

Nei sequel di Avatar tornano Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Matt Gerald. A loro si sono aggiunti Kate Winslet, Edie Falco, Jemaine Clement, David Thewlis e Michelle Yeoh. L’uscita è prevista per il 16 dicembre negli Stati Uniti.

