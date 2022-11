James Cameron parla di Avatar: The High Ground, il sequel mai realizzato che diventerà graphic novel

Mancano poche settimane all’uscita di Avatar: la via dell’acqua, primo dei quattro sequel previsti (che potrebbero ridursi a due, in caso di flop). Ma in un primo momento il piano per il seguito di Avatar era molto diverso. Alcuni mesi fa James Cameron ha rivelato di aver scritto un primo sequel che ha successivamente messo da parte quando ha ricevuto il via libera al suo progetto, e ora in un’intervista su Total Film svela finalmente il titolo e alcuni dettagli della pellicola, che si sarebbe dovuta chiamare Avatar: The Higher Ground. La sceneggiatura che venne messe da parte era lunga oltre 100 pagine:

Lavoravo con un team di sceneggiatori, avevamo avuto tantissime idee. Continuavamo a cercare di inquadrare tutto in un’unica scatola, e non ci stava mai. A un certo punto dissi: finirò questa sceneggiatura e vedrò se è un film. Lo feci, venne fuori una sceneggiatura di 130 pagine. Era una storia fantastica, grandiosa, fichissima da leggere. […] Ma al film mancava uno di quegli elementi critici dei sequel, e cioè non si inoltrava abbastanza nell’inaspettato. Inoltre non seguiva abbastanza le regole di Avatar, e cioè collegare il pubblico con il mondo dei sogni, una componente spirituale che non si riesce a quantificare a parole. Era perfetto per tutte le altre cose, ma mancavano queste.

Alcuni elementi di Avatar: The High Ground sono stati comunque diluiti in Avatar: la via dell’acqua e nel terzo film, ancora senza titolo. Altri elementi sono stati inclusi in una nuova graphic novel che uscirà il 6 dicembre e racconterà la storia dei Na’vi tra il primo e il secondo film:

Abbiamo trovato un modo per ristrutturare gli elementi che avevamo bisogno di distribuire all’interno dei primi due sequel, e abbiamo rilanciato il progetto in un modo diverso. Ci sono tantissime cose grandiose. Voglio dire… ci sono i Na’vi che combattono con arco e frecce a gravità 0. Per me già quest’idea vince! Volevo vederla in un film! Ma non arrivava abbastanza bene alla storia che volevo raccontare e agli obiettivi tematici che avevo in mente. Quindi diventerà una graphic novel con Darke Horse. Potrete vedere quella battaglia intermedia che si doveva svolgere tra il primo e il secondo film.

Trovate tutte le notizie su Avatar: la via dell'acqua nella nostra scheda del film.

