James Cameron contro i cinecomic Marvel e DC: “I loro personaggi si comportano da immaturi”

Nonostante James Cameron sia stato collegato per diverso tempo, negli anni novanta, a un adattamento cinematografico di Spider-Man pare proprio che il regista di Terminator e Avatar non sia un grandissimo fan del moderno filone dei cinecomic Marvel e DC Comics.

James Cameron ha potuto toccare la questione nel corso di un’intervista rilasciata al New York Times in cui ha spiegato che, a suo modo di vedere, i film basati sulle proprietà intellettuali delle due realtà citate, sono connotate da personaggi che tendono a comportarsi in maniera immatura.

Ecco le sue parole:

Quando guardo questi grandi e spettacolari film – parlo con voi Marvel e DC – non importa quanto siano vecchi i personaggi che propongono, si comportano comunque come degli immaturi. Hanno delle relazioni, ma è come se non le avessero. Non appendono mai le scarpe al chiodo perché hanno dei figli. Le cose che ci danno davvero delle radici e ci danno potere, amore, uno scopo? Quei personaggi non ne fanno esperienza e credo che non sia quella la maniera giusta di fare film.