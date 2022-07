James Cameron non si è mai posto troppi problemi circa la durata dei suoi film, e a quanto pare non inizierà a farlo con Avatar: la via dell’Acqua. Parlando con Empire Magazine, il regista ha svelato che il montaggio attuale del secondo dei cinque film della saga è lungo circa tre ore – venti minuti più di Avatar. A suo avviso, non è un problema, e non vuole sentire lamentele a riguardo:

Nessuno venga a lamentarsi della durata del film quando poi fanno binge-watching di serie tv di otto ore. Posso quasi già scrivere questa parte delle recensioni. “Un film lungo tre ore, un’agonia…” Ma dateci un taglio. Ho visto i miei figli seduti a guardare cinque ore di fila di episodi di una serie. È il grande cambiamento di paradigma sociale che dobbiamo affrontare: non c’è nessun problema ad alzarsi e andare a fare pipì!

Cameron è noto per non avere peli sulla lingua, e in questo caso ha deciso anche di non mandarle a dire ai detrattori del primo film, che è stato uno dei più grandi successi della storia del cinema (con nove nomination all’Oscar e tre statuette):

I troll dicano pure che non gli interessa il sequel di Avatar, non si ricordano i nomi dei personaggi o che diavolo è successo nel primo film. Poi quando rivedranno Avatar diranno “Oh, ok, scusate, ora è meglio che me ne stia zitto”. Quindi non ho alcun timore da quel punto di vista.

In attesa dell’uscita di La via dell’acqua, infatti, a settembre tornerà al cinema Avatar in una versione rimasterizzata in 4K (cui farà seguito, finalmente, il lancio dell’edizione home video 4K del film).

Trovate tutte le notizie su Avatar 2 nella nostra scheda del film.