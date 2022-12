James Cameron si complimenta con ILM per poi specificare: Thanos non si avvicina alla qualità WETA Digital

Avatar: la via dell’acqua di James Cameron sta finalmente per arrivare nelle sale e, grazie alle interviste che il filmmaker ha concesso nei giorni scorsi, le varie testate internazionali stanno publicando alcune, interessanti dichiarazioni del filmmaker.

Con Comic Book il regista ha parlato, ad esempio, di effetti speciali. L’inviato del sito gli ha fatto una domanda relativa agli avanzamenti tecnologici che, negli ultimi anni, sono stati effettuati dalle pellicole del Marvel Cinematic Universe e se questi lo abbiano ulteriormente motivato ad alzare l’asticella qualitativa di quello che voleva ottenere con Avatar: la via dell’acqua.

James Cameron, riferendosi al polverone suscitato dalle sue recenti critiche verso i cinecomic (ECCO TUTTI I DETTAGLI), ha dapprima scherzato dicendo “Voglio solo dichiarare subito che non ho intenzione di criticare la Marvel e la DC” per poi proseguire:

Poi aggiunge:

Il nostro team presso la WETA Digital assume gente di continuo e arriva proprio da lì, per così dire. Tutto sta migliorando. Detto questo, WETA Effects, come si chiama ora, è il meglio. La Industrial Light & Magic fa dei lavori grandiosi, ma quando si tratta di questioni di emotività ed espressività facciale come quelle che facciamo noi… Thanos? Dai, siamo seri! Hai visto Avatar: la via dell’acqua, no? (Thanos, ndr.) Non si avvicina neanche lontanamente a quello che ha fatto la WETA!