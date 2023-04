Come noto, James Gunn non si limiterà a supervisionare i DC Studios insieme a Peter Safran, ma si occuperà anche di dirigere Superman: Legacy, il cinecomic, peraltro da lui sceneggiato, in arrivo nei cinema nel 2025.

Il regista, che sarà presto nelle sale col suo ultimo impegno per i Marvel Studios, ovvero sia Guardiani della Galassia 3, ha parlato del suo attaccamento verso l’icona della DC Comics nel corso della cover story che l’Hollywood Reporter ha dedicato all’ultima avventura di Peter Quill and co.

Queste le sue parole:

Riesco a mettermi del tutto in relazione con Superman perché è tutto ciò che sono. È una persona che si sente come un outsider che si sente come un alieno, ma è proprio come una sorta di “insider” definitivo, perché è Superman! Mi sento un po’ come lui.

Superman: Legacy sarà il primo lungometraggio cinematografico dell’era Gunn / Safran, uscirà nei cinema l’11 luglio del 2025.

