Nella Trilogia di Guardiani della Galassia, James Gunn ha usato la musica come un vero e proprio “personaggio” fin dal primo volume.

Eppure, stando alle sue ultime rivelazioni, c’è un brano che, malgrado una certa attinenza specie col Volume 3, non ha mai voluto impiegare e una che, invece, desiderava inserire e che, però, non ha potuto usare.

Cominciamo dalla prima, ovvero “Rocky Raccoon” dei Beatles che, come potete facilmente constatare, ricorda molto da vicino il nome di uno dei Guardiani, Rocket Raccoon.

Qua sotto trovate il pezzo citato:

Rispondendo su Twitter a chi gli faceva questa domanda circa il terzo lungometraggio, James Gunn ha spiegato che “Non si adattava alla storia del film” aggiungendo poi che uno dei sui brani preferiti dei Fab Four è “While My Guitar Gently Weeps”.

Sempre su Twitter ha poi svelato che esiste anche una canzone che voleva inserire in Guardiani della Galassia 3 e che, purtroppo, non ha potuto usare a causa di una intricata situazione in materia di diritti: Russian Roulette dei Lords of the New Church.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è al cinema dal 3 maggio. Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

