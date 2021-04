Sappiamo bene che sono in corso i lavori al parco di Walt Disney World in Florida per una nuova attrazione ispirata a, franchise dei Marvel Studios che a oggi conta due capitoli cinematografici diretti e scritti da James Gunn (oltre alle apparizioni dei Guardiani nei film degli Avengers).

La ride, la seconda dedicata al franchise Marvel Studios dopo quella già inaugurata in California a Disneyland che è andata a rimpiazzare la leggendaria Tower of terror, sarà inaugurata nel 2022 e, rispondendo a una domanda su Twitter, James Gunn ha confermato che, nella sua agenda lavorativa, ci sono anche delle scene con gli iconici Guardiani che verranno girate appositamente per Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, ovvero le montagne russe che porteranno i visitatori direttamente sul pianeta Xandar (visto nel primo film di James Gunn).

Yes Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind at Disneyworld is also on the agenda. https://t.co/KLWL7cYjXL — James Gunn (@JamesGunn) April 20, 2021

Sempre restando in tema, qualche giorno fa, James Gunn ha fatto una precisazione sul cammeo di Stan Lee nel suo Guardiani della Galassia.

Su Imdb è riportato un trivia, che vi riportiamo a seguire, che il regista ha voluto correggere:

Stan Lee doveva in origine avere un cammeo tra i trofei del Collezionista, in una scena in cui faceva il dito medio a Groot. I dirigenti “Disney” non apprezzarono, così lo fecero trasformare da Gunn in un Casanova alieno.

Il regista ha commentato:

È impreciso. Il cammeo doveva essere così in origine, è vero, ma scelsi io di cambiarlo, non la Disney, perché tagliammo la scena in cui si trovava perché sembrava un po’ troppo. Comunque, perché Disney tra virgolette?

Vi ricordiamo che durante l’Investor Day della Disney (ECCO TUTTI I DETTAGLI), la divisione cinematografica della Casa delle Idee ha annunciato i vari progetti in cantiere fra cinema e TV. In tema Guardiani della Galassia è stato spiegato che, durante le riprese del terzo film, verrà girato anche uno Speciale di Natale scritto e diretto da James Gunn, che verrà proposto su Disney+ a Natale 2022, ovvero poco prima dell’uscita del film al cinema, prevista nel 2023.

