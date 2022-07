James Gunn e i Guardiani della Galassia saranno al panel Marvel del San Diego Comic-Con?

C’è molta attesa per sabato, quando i Marvel Studios torneranno dopo il 2019 in Sala H per un panel che seguiremo in diretta su Twitch.

Visto che la Casa delle Idee avrà una certa presenza al D23, non è chiaro cosa a quanto sarà svelato dei progetti in cantiere. Quel che è certo è che gli Studios si concentreranno sulla presentazione di quelli più imminenti tra cui la serie di She-Hulk e il prossimo film Black Panther: Wakanda Forever.

Sembra, però, che ci sia spazio per qualche sorpresa. In occasione di un’intervista con This Morning, infatti, Will Poulter si è lasciato sfuggire che sarà a San Diego:

Abbiamo finito le riprese un paio di mesi fa, e a breve andrò al Comic-Con.

Anche James Gunn ha lasciato intendere che sarà alla presentazione in Sala H della Marvel questo sabato, come potete vedere dal suo tweet:

Who is going to the Marvel Hall H presentation this Saturday at #SDCC? pic.twitter.com/ndY9DlNgfL — James Gunn (@JamesGunn) July 20, 2022

È possibile che il cast e il regista saranno in sala per promuovere lo speciale di Natale di Guardiani della Galassia, ma nulla nega che possano svelare qualche anticipazione sul Vol. 3. Va detto che Guardiani sarà il terzo film Marvel del 2023, perciò in questo caso sarebbe logico aspettarsi novità anche su Ant-Man and the Wasp: Quantumania e The Marvels.