Con la fine del Tomorrowverse dietro l’angolo visto il completamento della trilogia animata di Justice League: Crisis on Infinite Earths, i produttori hanno risposto all’accusa che sarebbe stato proprio James Gunn a far chiudere baracca.

Dopo aver debuttato nel 2020, il Tomorrowverse infatti è già al suo canto del cigno, ma le menti dietro quest’universo ci hanno tenuto a precisare che l’arrivo di Gunn alla dirigenza dei DC Studios non ha avuto nulla a che fare con la decisione.

Come raccontato a Screenrant, infatti:

Butch Lukic: Lo avevamo già programmato anni fa perché [la Warner Bros.] voleva che raccontassimo quest’universo in 10 film. È tutto quello che ci hanno dato perché non volevano realizzare 20 film come per gli universi precedenti. Credevano fosse troppo. Per il futuro ci avrebbe pensato qualcun altro, altri produttori avrebbero dovuto lavorare ad altri universi, e alla fine si è tratto di James Gunn.

Jim Krieg: In tutta sincerità, saremmo stati felici di realizzarne 20. Ma quando vuoi farne 20 e qualcuno te ne offre 10, ti va bene comunque. Dovevamo semplicemente inserire più personaggi e storie nei primi sette film e nei corti, che, ricordo, sono canonici. Abbiamo cercato di non perdere tempo e spero di aver chiuso in maniera soddisfacente tutte le sottotrame negli ultimi tre film.