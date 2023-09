Durante un botta e risposta con i fan su Threads, James Gunn ha parlato di come stia costruendo il nuovo DC Universe assicurandosi che ogni cosa abbia il suo posto nella cronologia “ufficiale”.

Il regista ha spiegato che si sta occupando personalmente di far quadrare i conti e ha confermato di non aver mai avuto una figura di riferimento ai Marvel Studios, che è alla base di qualche problema:

[Ce ne stiamo occupando] io e il resto della squadra (Chantal, Galen, Jess ecc,)! Se c’è un ruolo apposito alla Marvel non ho idea di chi sia quella persona (non ho mai discusso con nessuno di nulla). Ma immagino che è per questo che secondo me Vol. 3 è ambientato nel presente e tutti gli altri parlano di 2030 o giù di lì (e pensare che credevo già di aver esagerato con il Nonno [Quill] ancora in vita!).

Ricordiamo che a ottobre uscirà un volume che farà particolarmente gola ai fan dell’Universo Marvel, intitolato Marvel Studios – The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline. Si tratterà infatti della “guida definitiva approvata dai registi alla mitologia, alla cronologia e ai personaggi dell’Universo Cinematografico Marvel“. Qui trovate un trailer di presentazione.

Cosa ne pensate delle parole di James Gunn? Ditecelo nei commenti!

Badtaste è anche su TikTok, seguici!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate