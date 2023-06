James Mangold è da ieri nei cinema dello stivale con Indiana Jones 5 (Il quadrante del destino), ma la sua avventura con la Lucasfilm non si limiterà alla saga dell’iconico archeologo esploratore di Harrison Ford, dato che dirigerà anche uno dei nuovi film di Star Wars che arriveranno nei prossimi anni.

Durante la lavorazione d’Indiana Jones, Mangold non era ancora stato scelto per la regia di un Guerre Stellari, ma ciò nonostante ha comunque tempestato Harrison Ford di domande sulla saga durante la lavorazione del Quadrante del destino.

Spiega il filmmaker:

Ovviamente, non puoi fare riprese notturne per tutta la notte nel bel mezzo della Santa Clarita Valley, aspettando che vengano completate le impostazioni delle luci e delle macchine da presa e non iniziare a intervistare Harrison Ford con folli domande su Star Wars e su Indiana Jones. Verso le 2 del mattino, iniziava a raccontare cose su quello che stavano pensando per il futuro e su cosa stavano lavorando alla Lucasfilm. Non sapevo che alla fine sarei stato coinvolto anche io.