Nel corso di un’intervista con Collider ha parlato della possibilità di tornare a interpretare, anche se ha lasciato intendere di essere “a posto così”.

Ecco il parere dell’attore:

Sento di aver esplorato non tutto, perché c’è sempre di più sicuramente, ma un bel po’ del Professor X, e quindi sono piuttosto soddisfatto di tutto ciò che ho tratto dal personaggio.

Non sto dicendo che non tornerei mai interpretarlo e così via, perché mai dire mai, come una volta disse James Bond, mi pare.

Ma comunque, non sto scalpitando e non sarò distrutto e disperato se non succederà più.