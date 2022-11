James McAvoy torna a parlare di X-Men e critica un aspetto dei film

Durante un’intervista con GQ Magazine, James McAvoy ha riflettuto su tutta la sua carriera in vista dell’uscita della nuova stagione di His Dark Materials.

L’attore è tornato a parlare delle riprese dei film di X-Men, un’esperienza che ricorda con grande affetto:

Realizzare quei film è stata una delle esperienze più positive con uno studio. Non vedo quei film come macchine per fare soldi, e trovo Giorni di un futuro passato uno dei migliori film a cui abbia mai partecipato.