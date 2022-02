Secondo quanto rivelato dall’ Hollywood Reporter (Cinquanta sfumature di grigio) affiancherà Gal Gadot in, un thriller originale di taglio internazionale sulla scia del franchise di

A produrre il blockbuster, che si propone di lanciare una nuova saga, sarà la Skydance Media di David Ellison (Mission: Impossible – Fallout, Top Gun: Maverick), mentre Tom Harper (Gli Aeronauti) è in trattative per la regia. Skydance al momento non ha voluto specificare se il progetto sarà distribuito in sala o su una piattaforma streaming: solitamente i suoi film escono al cinema con Paramount, ma 6 Underground è uscito direttamente su Netflix.

Scritto da Greg Rucka (The Old Guard) e Allison Schroeder (nominata all’Oscar per Il diritto di contare), Heart of Stone è ancora avvolto nel mistero: nulla sappiamo infatti sulla trama, se non i riferimenti action sopracitati.

Recentemente abbiamo visto Dornan in progetti come Belfast di Kenneth Branagh ma anche in Barb and Star Go to Vista Del Mar, Il profumo dell’erba selvatica, Endings, Beginnings – Ricomincio da te e in Synchronic.

