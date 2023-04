L’attore Jamie Foxx è stato portato in ospedale ad Atlanta a causa di alcune complicanze mediche di cui per il momento non è ancora chiara la natura.

La notizia è stata comunicata dalla figlia di Foxx, Corinne, su Instagram.

“Volevamo informarvi che mio padre, Jamie Foxx, ha avuto delle complicanze mediche ieri. Fortunatamente grazie al pronto intervento e a ottime cure, è già in via di guarigione. Sappiamo quanto sia amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede il rispetto della privacy in questi momenti. Con affetto, la famiglia Foxx“.

L’attore negli ultimi tempi è stato impegnato ad Atlanta sul set di Back in Action con Glenn Close e Cameron Diaz. A giugno apparirà in They Cloned Tyrone su Netflix e poi in cantiere ha anche il film di Spawn.

