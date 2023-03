January Jones è stanca dei provini virtuali: “È ora di tornare a quelli in presenza”

January Jones si è abbandonata a un momento di sfogo sui social scagliandosi contro i provini virtuali. L’attrice di Spinning Out e The Last Man on Earth sabato scorso ha pubblicato delle storie Instagram con un consiglio rivolto a Hollywood:

È ora che i direttori del casting tornino in ufficio come tutti gli altri e che si torni ai provini in presenza.

L’attrice di Mad Men ha poi sottolineato un aspetto “patetico” legato alla questione:

E se qualcuno dovesse chiedere una COMMISSIONE per fare un provino, sappiate che si tratta di un atto criminale e patetico. Personalmente ho dovuto registrarmi da sola per dei provini sin dall’inizio della pandemia ed è una cosa che non ha alcun vantaggio per tutte le persone coinvolte. Comporta un dispendio di tempo, è costoso, una costrizione per chiunque debba darti le battute (scusa mamma) e in generale è spesso fatto senza alcuna forma di indicazione/direzione.

Ha poi aggiunto:

Non riesco a immaginare quanto sia difficile per un attore emergente se un attore già avviato deve supplicare per un provino su Zoom visto che quelli in presenza sono “non disponibili”. Fate di meglio.

