Nel corso di un’intervista con Deadline ha parlato del suo ruolo in– cinecomic Sony di recente slittato ad aprile – definendolo “perfetto”.

Ecco le parole dell’attore:

Morbius mi ha dato l’occasione di interpretare un personaggio che affronta tre trasformazioni significative. Inizia con l’essere molto, molto malato in cerca di una cura per la sua malattia… poi trova una cura e diventa forte e potente, molto più di quanto non sia mai stato. Poi c’è un’altra trasformazione. È stato il ruolo perfetto per me, lo ammetto, mi sono divertito un bel po’.

Morbius arriverà al cinema il 1° aprile 2022, in Italia il 31 marzo 2022.

Anche noto come il Vampiro Vivente, il personaggio è apparso nei fumetti Marvel nel 1971 (nel n. 101 di The Amazing Spider-Man), anche se il progetto rientrerà nell’Universo cinematografico della Sony proprio come Venom.

Nei fumetti, il dottor Michael Morbius è uno scienziato con una rara malattia del sangue che, dopo aver tentato una cura, va incontro a effetti collaterali inaspettati divenendo una sorta di vampiro.

Questa la sinossi:

Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

Nel cast, oltre a Jared Leto, anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal, Michael Keaton e Tyrese Gibson.