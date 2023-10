È passato quasi un anno da quando abbiamo appreso che la Atomic Monster di James Wan e la Blumhouse di Jason Blum erano prossime alla fusione.

Poi, nel giugno di quest’anno, Blum spiegava che si trattava di qualcosa d’imminente ma che le due compagnie resteranno comunque entità distinte pur condividendo risorse e infrastrutture.

Intervenuto qualche ora fa a un panel del New York Comic Con, Jason Blum ha ribadito che l’operazione “non è ancora del tutto ultimata” ma che è comunque “tutto vicino”.

Poi parlando in merito alle differenze fra le due realtà dice che “Il team di Atomic Monster lavora in modo diverso da noi. Ecco cosa rende divertente il business creativo. Appena hai una formula, smette di funzionare. Non puoi avere una formula”.

Blumhouse e Atomic Monster Productions sono responsabili della nascita di alcuni dei franchise horror di maggior successo del ventunesimo secolo. Blumhouse, ovviamente, ha lanciato Paranormal Activity, Insidious, La notte del giudizio, la nuova trilogia di Halloween, ma anche i recenti film di M. Night Shyamalan come The Visit. Atomic Monster è responsabile di franchise come Saw e The Conjuring. Operazioni effettuate, spesso e volentieri, con un rapporto costi / ricavi decisamente a favore del secondo fattore. Basterebbe citare, come esempio, proprio il primo Insidious: con un budget stimato di 1,5 milioni è stato ottenuto un box office di ben 100 milioni…

FONTE: Deadline

