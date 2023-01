Jason Blum e James Wan su chi vincerebbe in uno scontro tra Annabelle e M3GAN

Con l’uscita di M3GAN, gli spettatori stanno già pensando a una serie di possibili cross-over, da Chucky ad Annabelle, la bambola nata dai film dell’Universo Conjuring.

In un’intervista con CBR, il produttore Jason Blum e il regista James Wan hanno parlato di chi vincerebbe in uno scontro tra le due.

“Allora, la differenza sostanziale è che M3GAN è una bambola fisica che si alza e se ne va in giro, è una macchina con intelligenza artificiale” ha commentato Wan. “Annabelle è solo una bambola, una bambola posseduta. Non è in grado di colpire qualcuno, ma è il demone al suo interno che la manovra“.

Blum ha invece sentenziato: “Sì, non c’è gara. Vince M3GAN“.

Diretto da Gerard Johnston, M3GAN è arrivato al cinema in Italia il 4 gennaio 2023.

