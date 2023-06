I lavori sul reboot di Spawn sembra essere pronto a partire.

In un’intervista con Comic Book il capo della Blumhouse, Jason Blum, ha rivelato che spera nell’uscita del film per il 2025. Al momento però non si parla ancora di una sceneggiatura completa a causa dello sciopero degli sceneggiatori. Non si sa nemmeno se il film seguirà l’idea originale di Todd McFarlane (autore del fumetto) o se ci sono stati grossi cambiamenti.

È in una fase di sviluppo molto molto attiva. Quello che deve succedere è che i miei amici scrittori e gli studios devono risolvere le loro differenze e tornare a scrivere, ma abbiamo un grandioso gruppo di gente che ci sta lavorando e la mia speranza è che questo film — la mia previsione è che magari vedremo un film di Spawn nel 2025. Nessuna promessa, ma questa è la mia previsione.

McFarlane aveva parlato di un reboot di Spawn già nel 2016, dicendo che un attore premio Oscar era interessato alla parte. Si trattava di Jamie Foxx che dovrebbe essere ancora legato al progetto.

FONTE: Comic Book

