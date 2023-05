Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di salute di Jamie Foxx, nonostante ad oggi non siano ancora chiare le dinamiche dietro il suo malore di alcune settimane fa.

TMZ riporta infatti che l’attore è stato accolto in un centro di riabilitazione a Chicago, una struttura che è considerata tra le migliori del paese e che è specializzata in trattamenti e cure dopo infarti, traumi cranici, tumori e lesioni del midollo spinale.

Una fonte del sito sostiene che l’attore sia stato ammesso nella struttura a fine aprile, pochi giorni dopo esser stato in un ospedale di Atlanta, doveva aveva avuto il malore. Altre fonti indicano che Foxx si starebbe “riprendendo bene”.

L’attore negli ultimi tempi era stato impegnato ad Atlanta sul set di Back in Action con Glenn Close e Cameron Diaz. A giugno apparirà in They Cloned Tyrone su Netflix e poi in cantiere ha anche il film di Spawn.

