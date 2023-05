Dopo il malore di qualche settimana fa che lo ha portato in ospedale, Jamie Foxx ha rilasciato un primo commento sui suoi profili social.

L’attore era stato portato in ospedale ad Atlanta l’11 aprile a causa di alcune complicanze mediche di cui non è ancora chiara la natura.

“Volevo informarvi che mio padre, Jamie Foxx, ha avuto delle complicanze mediche ieri” aveva comunicato la figlia. “Fortunatamente grazie al pronto intervento e a ottime cure, è già in via di guarigione. Sappiamo quanto sia amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede il rispetto della privacy in questi momenti. Con affetto, la famiglia Foxx“.

Poche ore fa Foxx ha rassicurato i fan e i colleghi ringraziando tutti per il sostegno: “Grazie per tutto il vostro amore. Mi sento così fortunato“.

Al momento non è ancora chiaro quando uscirà dall’ospedale.

L’attore negli ultimi tempi è stato impegnato ad Atlanta sul set di Back in Action con Glenn Close e Cameron Diaz. A giugno apparirà in They Cloned Tyrone su Netflix e poi in cantiere ha anche il film di Spawn.

