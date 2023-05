Negli ultimi giorni si erano rincorse delle voci di corridoio sulle condizioni di Jamie Foxx decisamente preoccupanti, secondo cui la famiglia dell’attore si stesse “preparando al peggio“.

A smentire le indiscrezioni è arrivata la figlia dell’attore in una storia Instagram. “Aggiornamento dalla famiglia: è triste vedere come la stampa si scateni. Mio padre è fuori dall’ospedale da settimane, e si sta riprendendo“.

Ha poi aggiunto: “Ieri ha addirittura giocato a pickleball! Grazie a tutti per le preghiere e il supporto! Abbiamo un annuncio professionale emozionante in arrivo la settimana prossima“.

L’attore negli ultimi tempi era stato impegnato ad Atlanta sul set di Back in Action con Glenn Close e Cameron Diaz. A giugno apparirà in They Cloned Tyrone su Netflix e poi in cantiere ha anche il film di Spawn.

