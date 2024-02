A novembre abbiamo appreso che la Universal Pictures ha messo in sviluppo un nuovo film della saga di Jason Bourne, che sarebbe eventualmente il sesto contando sia quelli interpretati da Matt Damon che quello con Jeremy Renner, affidando il progetto a Edward Berger, regista di Niente di nuovo sul fronte occidentale (ECCO I DETTAGLI).

Ospite di Stephen Colbert, Matt Damon ha potuto condividere insieme al conduttore la sua eccitazione per questa nuova avventura di Jason Bourne senza condividere alcun dettaglio e ammettendo che bisogna che il lungometraggio venga sviluppato in fretta perché lui, ormai, non è più un ragazzino:

Non mi hanno ancora fornito i dettagli. C’è un grande regista coinvolto, di nome Edward Berger, che ha diretto Niente di nuovo sul fronte occidentale. Non so se l’hai visto, è uscito di recente. Fantastico. Un regista tedesco, è meraviglioso. Ha detto di avere un’idea per il film. Mi piacerebbe molto lavorare con lui! Sta lavorando allo sviluppo di questo e sono ansioso come te di vedere se questa cosa – che spero sia fantastica – si concretizzerà. A un certo punto, qualcuno dovrà prendere le redini della cosa. Non sto ringiovanendo!

