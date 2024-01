In occasione di un’intervista con Variety per la promozione della serie HBO Max On the Roam, Jason Momoa ha parlato dei suoi progetti futuri.

L’attore ha innanzitutto spiegato di aver già intrapreso un sentiero alla scoperta delle sue doti comiche:

Ho provato seriamente a fare commedia. Ho fatto il SNL due volte, ho provato Slumberland ed è andata bene. Ho Minecraft, e girerò un altro film d’azione a tinte comiche con Dave Bautista subito dopo. E se alla gente piacerà On the Roam, magari farò una seconda stagione.

Ha poi aggiunto:

Ci sono dei film in cui devo tornare, se avete fatto i compiti sapete di cosa parlo. Non ho mai partecipato a film che… i miei film non ricevono premi, non sono quel tipo di attore. Perciò magari un giorno sarebbe bello girare uno di quei tipi di film, uno di quei film veramente belli.

Uno dei progetti in cui l’attore dovrebbe tornare è Fast & Furious 11, di cui Momoa non ha ancora letto la sceneggiatura:

Ho già condiviso le mie idee in proposito e vedremo, ma probabilmente è ancora lontano.

