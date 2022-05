La Universal Pictures ha acquistato, una commedia d’azione con protagonista Jason Momoa, ora sul set londinese di Fast & Furious 10.

Scritta da Matt Mider e Kevin Burrows, la pellicola è descritta come l’avventura incentrata su una famiglia con toni da True Lies di James Cameron, Io vi troverò con Liam Neeson e il recente The Lost City con Sandra Bullock e Channing Tatum. Al momento la trama del film è ancora sotto chiave.

Momoa sarà anche produttore del film assieme al collega Jeff Fierson e con Dan Lin e Jonathan Eirich della Rideback, la casa di produzione dietro Aladdin che di recente ha prodotto per la Disney La casa dei fantasmi con Owen Wilson e Rosario Dawson in arrivo il 10 marzo 2023. La compagnia ha inoltre prodotto Easter Sunday, commedia targata Amblin e Universal con Jo Koy in arrivo il 5 agosto.

