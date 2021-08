La scorsa settimanaha rivelato su Twitter di voler fare coppia conin un buddy movie poliziesco alla “Arma letale”. E a quanto pare l’idea non è passata inosservata agli occhi di Momoa.

Intervistato al Late Late Show di James Corden Momoa ha infatti rivelati di stare concretamente pensando all’idea per dare vita a un progetto simile con Bautista:

Mi ha letteralmente mandato un messaggio privato quattro giorni fa dicendomi “Dobbiamo fare un film poliziesco”. Ci adoriamo. Siamo insieme sia in See che in Dune. E io ho risposto: “Assolutamente”. E lui ha continuato: “Giriamolo alle Hawaii”, e io: “Facciamolo”. Si vende da solo. Dave adora indossare gli Speedo. Io adoro indossare i pantaloncini da surf. Tutti e due stiamo senza maglietta. Lui sarà quello scontroso e io quello affascinante. Boom! Si vende da solo. Io ho i capelli, lui no. Copriamo tutti i dati demografici.

I due appariranno insieme nell’adattamento di Dune in arrivo nelle nostre sale a settembre. Ecco tutte le informazioni:

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.

Le riprese di Dune si sono svolte in Ungheria e in Giordania. Il cast comprende Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa e Oscar Isaac. Alla produzione la Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

La data di uscita del film nelle sale americane è fissata al 22 ottobre, in quelle italiane al 16 settembre.

FONTE: ComicBook.com